Фото: МЧС Пермского края.

Вчера, 21 сентября, около 13:00 в дежурную службу МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом двухэтажном здании на ул. КИМ в Перми.

Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения в составе 24 человек личного состава и семи единиц техники приступили к тушению открытого очага загорания на втором этаже здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Подразделения МЧС локализовали пожар в 13:45, ликвидировали - 13:54.

На время локализации и ликвидации очага загорания на ул. КИМ городской общественный транспорт двигался в объезд этого участка по улицам Лебедева и Тургенева.

Всего за прошедшие сутки 21 сентября в число территорий, где зафиксировали очаги горения, вошли: 3 пожара - в Краснокамском округе; 2 пожара - в Перми; по - 1 пожару в Пермском, Кунгурском и Красновишерском округах.

«Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. За прошедшие сутки на пожарах жертв и травмированных нет», - сообщили в МЧС Пермского края.

Очагами 8 загораний стали: неэксплуатируемые здания - в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми; дощаные строения кладовых и мусор - в Краснокамском округе; бани - в Пермском и Красновишерском округах; садовый домик - в Кунгурском округе.

За прошедшие сутки 21 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 21 сентября 2022 года на территории региона 285 профилактическими группами в составе 599 человек осуществлено 2516 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 3323 человек, распространено 2846 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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