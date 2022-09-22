Власти Перми прокомментировали обрушение аварийного дома на Компросе

Дом сложился, как карточный домик. Фото: кадр видео ВК "Мой город Пермь".

В городском управлении жилищных отношений прокомментировали обрушение многоквартирного дома на Компросе, 89 (Чкалова, 38), что произошло 20 сентября. Напомним, аварийное четырехэтажное здание сложилось, как карточный домика, на глазах у прохожих, которые сняли этот момент на видео, что после выложили в соцсетях города.

- Многоквартирный дом № 89 по проспекту Комсомольскому признан аварийным и подлежащим сносу, включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда, - сообщили в ведомстве. - Расселение части жилых помещений и вопрос соблюдения прав собственников нежилых помещений, расположенных в данном доме, при процедуре изъятия рассматривались в судебном порядке.

Судебные разбирательства затянулись надолго, из-за чего расселение дома завершилось лишь к середине лета: последние жильцы уехали в июле. После этого в мэрии приступили к подготовке дома к сносу: разработали проектную документацию, отключили здание от всех коммунальных ресурсов, провели конкурсные процедуры и определили подрядчика (ООО "Армо-Строй").

- В настоящее время заключен муниципальный контракт на снос аварийного дома. Подрядчик приступил к установке сплошного ограждения территории в целях проведения работ по демонтажу здания. На сегодня забор стоит вдоль улиц Чкалова, Клары Цеткин, Комсомольского проспекта. Продолжается монтаж ограждения во дворе здания вдоль дома Чкалова, 38. По завершении всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности будет начато непосредственное обрушение объекта.

События 20 сентября, в которых, к счастью, никто не пострадал, внесли свои корректировки. Во избежание травм горожан и порчи их имущества управляющая организация и городские службы перекрыли тротуары по ул. Клары Цеткин и Компроса, расположенные в границах аварийного дома, а также двор для въезда техники. Объект до установки сплошного ограждения будет находиться под круглосуточной охраной, которая организована силами подрядной организации.

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