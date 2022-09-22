Утром 22 сентября в Перми горела двухэтажка

Пожар ликвидировали 26 огнеборцев.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сообщение о пожаре поступило в краевое МЧС около 8 утра. Горело двухэтажное кирпичное здание на улице Красные казармы, которое не первый год стояло заброшенным. На пожар выехали 26 огнеборцев на семи машинах.
Площадь возгорания составила 40 кв. м. Пострадавших и погибших нет.
К 8.30 пожар удалось ликвидировать.
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