Утром 22 сентября в Перми горела двухэтажка

Пожар ликвидировали 26 огнеборцев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в краевое МЧС около 8 утра. Горело двухэтажное кирпичное здание на улице Красные казармы, которое не первый год стояло заброшенным. На пожар выехали 26 огнеборцев на семи машинах.

Площадь возгорания составила 40 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

К 8.30 пожар удалось ликвидировать.

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