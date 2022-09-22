Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 22 сентября информирует о затрудненном движении в 5-6 баллов на участках дорог:

- на ш. Космонавтов на развязке к ул. Малкова

- на ш. Космонавтов у ТЦ «Кольцо» к ул. Оверятской

- на ул. Стахановской при выезде на ул. Мира

- на ул. Лихвинской при подъезде к ул. Старцева

- на ул. Леонова от Нестюковского тракта к ул. Промышленной

- на кольцевой развязке в Сосновом бору

- на ул. Уинской от ул. Юрша к ул. Пушкарской

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной к ул. Уинской

- на ул. Огородникова от ул. Харьковской к ул. Московской

- на ул. Гашкова при выезде на ул. Соликамскую

Стоит транспорт на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской. Дорожная ситуация оценивается в 8 баллов.

Общая дорожная ситуация в Перми на 08:00 оценивается в 2 балла.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru