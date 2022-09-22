Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 22 сентября информирует о затрудненном движении в 5-6 баллов на участках дорог:
- на ш. Космонавтов на развязке к ул. Малкова
- на ш. Космонавтов у ТЦ «Кольцо» к ул. Оверятской
- на ул. Стахановской при выезде на ул. Мира
- на ул. Лихвинской при подъезде к ул. Старцева
- на ул. Леонова от Нестюковского тракта к ул. Промышленной
- на кольцевой развязке в Сосновом бору
- на ул. Уинской от ул. Юрша к ул. Пушкарской
- на ул. Грибоедова от ул. Лесной к ул. Уинской
- на ул. Огородникова от ул. Харьковской к ул. Московской
- на ул. Гашкова при выезде на ул. Соликамскую
Стоит транспорт на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской. Дорожная ситуация оценивается в 8 баллов.
Общая дорожная ситуация в Перми на 08:00 оценивается в 2 балла.
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
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