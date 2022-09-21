В Перми для пенсионеров упростили регистрацию на «Пермскую прогулку»

Фото: Администрация Перми

В Перми упрощена регистрация для пенсионеров на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Зарегистрироваться на фестиваль пожилые пермяки могут очно или по телефону и при наличии пенсионного удостоверения.

Чтобы быстро зарегистрироваться, необходимы ФИО участника, его дата рождения, номер телефона и выбранная дистанция.

Передать данные можно на нескольких спортивных объектах города Перми:

– Дворец спорта «Орленок», улица Сибирская, 47, будни с 17:00 до 19:00.

– стадион «Гайва», улица Карбышева, 52, по телефону 274-11-21, ежедневно с 09:00 до 21:00.

– спортивный комплекс «Летающий лыжник», улица Тихая, 22, будни с 14:00 до 17:00.

– лыжная база «Прикамье», улица Агрономическая, 23, 203-30-80, будни с 10:00 до 16:00.

А еще по телефонам: 212-74-37, 20-77-100 в будни с 09:00 до 17:00. Продолжается регистрация и на сайте фестиваля.

«Прогулка», отметим, пройдет 1 октября в лесном массиве за спорткомплексом им. Сухарева. Поучаствовать сможет любой желающий. Для пенсионеров (при предъявлении пенсионных удостоверений) и детей до 14 лет включительно участие бесплатное.