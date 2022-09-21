Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 14:19

В Прикамье в этом году находили всех пропавших детей

Всего в полицию поступило около полутора тысяч заявлений
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Олег Золото

Фото: Олег Золото

В Пермском крае за 8 месяцев текущего года нашли всех пропавших детей. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Всего в полицию поступило 1506 заявлений о пропаже детей. 1114 детей ушли из дома, а еще 392 ребенка – из государственных воспитательных учреждений.

Как отметили в краевом ГУ МВД, количество детей, объявленных в розыск неоднократно, по-прежнему высокое Все без вести пропавшие дети, объявленные в розыск в этом году, разысканы.

Главными причинами по которым дети уходят – это безнадзорность или недостаточное внимание к ним со стороны взрослых. А также асоциальный образ жизни родителей, конфликты с родителями и сверстниками, нежелание детей проживать в социальных учреждениях.