В Прикамье в этом году находили всех пропавших детей

Фото: Олег Золото

В Пермском крае за 8 месяцев текущего года нашли всех пропавших детей. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Всего в полицию поступило 1506 заявлений о пропаже детей. 1114 детей ушли из дома, а еще 392 ребенка – из государственных воспитательных учреждений.

Как отметили в краевом ГУ МВД, количество детей, объявленных в розыск неоднократно, по-прежнему высокое Все без вести пропавшие дети, объявленные в розыск в этом году, разысканы.

Главными причинами по которым дети уходят – это безнадзорность или недостаточное внимание к ним со стороны взрослых. А также асоциальный образ жизни родителей, конфликты с родителями и сверстниками, нежелание детей проживать в социальных учреждениях.