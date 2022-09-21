Власти Прикамья прокомментировали введение частичной мобилизации

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Краевые власти прокомментировали введение в России частичной мобилизации.

«Мобилизацией занимается краевой военкомат. Власти Пермского края со своей стороны оказывают ему необходимое содействие», – отметили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, частичная мобилизация затронет 300 тыс. резервистов из числа тех, кто уже отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.

Ранее мы сообщали, что пока пермский военкомат не будет проводить никаких действий в связи с объявлением в стране частичной мобилизации. Военный комиссар Пермского края Александр Коковин сообщил «КП»-Пермь», что ждет распоряжений от Министерства обороны. Все мероприятия по частичной мобилизации будут проводиться только после получения письма.

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