Гайд по ОРЗ от СберЗдоровья: как лечить и профилактировать ОРЗ

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Осень – пора простуд и вирусных заболеваний. Врач-терапевт сервиса СберЗдоровье Асмик Петросян рассказывает, что делать при появлении первых симптомов ОРЗ, когда нужно обращаться к врачу, можно ли ставить горчичники и дышать над картошкой (и почему нет).

Можно ли лечить простуду самостоятельно?

Да, если у пациента нет тревожных симптомов и состояний, среди которых:

— Температура выше 38-39°C, которую не получается сбить жаропонижающими. Если высокую температуру удается снизить даже на 0,1-0,2°C — это хороший знак. Ничего страшного нет.

— Одышка и/или затрудненное дыхание, особенно — если симптомы появились впервые.

— Боль в груди, возникшая впервые.

— Беременность.

— Сопутствующие заболевания (иммунодефициты, онкологические заболевания). В этом случае, помимо консультации терапевта, стоит обратиться к лечащему врачу, потому что некоторые симптомы — например, высокая температура — могут указывать на развитие осложнений на фоне болезни или ее лечения.

— Снижение веса за последние полгода.

— Слабость и/или анемия (низкий уровень гемоглобина в крови), особенно — у пожилых людей и курильщиков.

Какие препараты можно принимать без назначения врача?

От температуры: жаропонижающие — нестероидные противовоспалительные или антиперетики.

Раньше считалось, что сбивать температуру ниже 38°C нельзя, потому что так организм борется с болезнетворными микроорганизмами — якобы они погибают от высокой температуры организма. Но убедительных доказательств, что это правда работает, у современной науки нет. Поэтому нужно ориентироваться на свое самочувствие — если пациент переносит температуру нормально, у него нет ярко выраженной слабости, ничего принимать не нужно. А вот если температура выше 38,5°C, без жаропонижающих не обойтись.

От боли в горле: леденцы, главное — убедиться, что это лекарственный препарат, а не биодобавка. В составе лекарственных леденцов содержатся обезболивающие компоненты.

От насморка: сосудосуживающие капли помогут при заложенности носа и затрудненном дыхании, а при обычном насморке достаточно промывать нос солевыми растворами.

Чем нельзя лечиться при ОРЗ

Антибиотики. Они назначаются при инфекционных заболеваниях, и при простуде в лучшем случае не помогут, а в худшем — обернутся неприятными последствиями. Например, из-за бесконтрольного приема антибиотиков может развиться антибиотикорезистентность — устойчивость организма к противомикробным препаратам.

Горчичники, известные многим с детства, вызывать аллергические реакции. Это растительный препарат, но сколько в нем действующего вещества — неизвестно. Врачи попросту не знают, насколько горчичники безопасны.

Ингаляции с лекарственными, нелекарственными средствами и старой доброй картошкой с одинаковой вероятностью могут навредить. Ингаляции с лекарствами нужно делать только по назначению лечащего врача — он поможет подобрать нужный препарат и оптимальную дозировку.

Если дышать через небулайзер (ингалятор) эфирными маслами, может развиться липоидная (масляная) пневмония, а эффективность ингаляций минеральными водами и травяными настоями не доказана.

Паровые ингаляции — с картошкой и без — не входят в клинические рекомендации по лечению ОРЗ, а врачи предупреждают, что горячий пар может обжечь верхние дыхательные пути и лицо. Поэтому кипяток лучше приберечь для чая, а вареный картофель — для пюре.

Как профилактировать ОРЗ

Вакцинироваться. Обычные респираторные инфекции, как правило, осложнений не вызывают, а вот грипп может привести к серьезным последствиям. Чтобы этого избежать, раз в год нужно прививаться от вируса гриппа. Делать это лучше с сентября по ноябрь.

Следить за климатом. Оптимальная влажность в помещении — 40-60%, а температура — 18-22°C.

Спать. Чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать иммунитет, взрослому человеку необходимо спать минимум семь часов в сутки.

Заниматься спортом. Даже легкие, но регулярные физические нагрузки помогают укрепить иммунную систему.

Правильно питаться. Рацион должен быть сбалансированным, то есть включать в себя белки, жиры и углеводы.

Эти простые советы помогут профилактировать не только развитие простуды, но и многих других заболеваний.