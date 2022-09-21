В Прикамье в выходные сильно похолодает

Фото: Архив "КП"

В Пермский край в грядущие выходные придет сильное похолодание. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Так, 24 и 25 сентября арктический антициклон будет стремительно смещаться вдоль Урала на юг. Что может привести к значительному похолоданию.

И если в субботу в регионе еще сохранится тепло, а на юге края потеплеет до +15…+20 градусов, то в воскресенье будет уже холоднее, полагают синоптики.

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