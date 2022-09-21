В офисах Сбера в Прикамье можно стать предпринимателем

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В 127 офисах Сбера в Перми и Пермском крае можно стать предпринимателем. В частности, там оказываются услуги по регистрации ООО и ИП и последующему дистанционному открытию счета. А услуги по открытию счетов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, также подключение услуг: смс-информирования об операциях по счету и бизнес-карте, выпуск бизнес-карты, торговый эквайринг, предоставление услуг реестрового выпуска карт и зачисления на счета физических лиц – доступны в 93 офисах региона.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Сбер стал ближе к предпринимателям региона. Еще недавно зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет можно было лишь в специализированных офисах банка по обслуживанию юридических лиц. В настоящее время базовый набор сервисов и услуг для предпринимателей можно получить в большинстве наших бизнес-офисов, а если воспользоваться уникальным сервисом РБиДОС, открыть свой бизнес буквально «под ключ» можно за один визит к партнеру, без посещения налоговой, а также офиса банка с целью открытия расчетного счета".