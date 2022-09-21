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Общество21 сентября 2022 9:34

На улице Ким в Перми горит двухэтажка

Огонь тушат 24 огнеборца
Екатерина Яганова
Горит нежилое здание.

Горит нежилое здание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро 21 сентября, начавшееся в Перми со сгоревшей «Лады» на Коммунальном мосту, продолжает преподносить огненные «сюрпризы». Около часа дня в краевое МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ким. Горел второй этаж нежилого здания. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Ликвидировать пожар на место прибыли 24 огнеборца на семи машинах. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет.

Отметим, из-за случившегося автобус № 4 временно сменил маршрут: в оба направления он следует по улицам Лебедева и Тургенева. Об этом сообщает дептранспорта Перми.

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