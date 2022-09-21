Для борьбы с «зайцами» контролерам Перми вменят обязанности кондукторов

Борьба с "безбилетниками" в общественном транспорте Перми продолжается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии продолжают искать варианты эффективной борьбы с безбилетниками на общественном транспорте. В данный момент рассматривают возможность комбинированной работы контролеров и кондукторов, что позволит снизить количество «зайцев» на маршрутах с бескондукторной системой оплаты проезда, сообщает Вusiness-class. Пока это все обсчитывают, а потом предоставят на обсуждение депутатам гордумы.

Между тем цифры, озвученные начальником департамента транспорта Анатолем Путиным в ходе заседания комитета гордумы по экономическому развитию, неумолимы: с января по август 2022 года проезд не оплатили 17,1 % пассажиров (в 2021-м - 6,1 %). Из-за безбилетников выпадающие доходы за январь–май 2022 года составили 376 млн рублей. При этом, если бы кондукторы продолжили работать, расходы на их содержание за 8 месяцев года составили бы 392,3 млн рублей, подсчитали в администрации Перми.

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Информация об этом появилась 26 августа (Подробнее...)