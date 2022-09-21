В августе годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 15,4%

Фото: архив "КП"

Годовая инфляция продолжает медленно, но верно снижаться. В августе в Пермском крае ее показали достигли отметки 15,4%, хотя еще в июле она была на уровне 16,4%. При этом наши цифры все равно выше, чем в ПФО (14,8%) и в целом по России (14,3%).

Динамику инфляции в Прикамье обеспечил целый ряд причин: расширение предложений на отдельных товарных рынках, укрепление рубля, охлаждение потребительского спроса и снижение общего уровня процентных ставок в экономике.

Продукты

Темп роста цен на продукты снизился относительно июля на 0,86 п.п. – до 17%. Причин тому две: первая - отечественный производитель получил возможность вывести свою продукцию на рынок; вторая - на ввоз импортных продуктов сняли ограничения. Да, наши картошка-морковка-яблоки сделали свое дело: цены на овощи и фрукты упали. В том числе подешевели апельсины, бананы и виноград. Наращивание темпов производства отечественной мясной и молочной продукции также сказалось на цифрах инфляции, сообщают пермские аналитики.

Товары

Пермяки продолжают выжидать выгодные условия для покупок. Так, снизился спрос, а за ним и цена, на легковые авто, теле- и радиотовары. Переполненный предложениями рынок стройматериалов (дерево и металл) тоже встал.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в августе снизился до 10,42%. Основные причины – общее снижение процентных ставок в экономике (потребкредиты стали выдавать под меньший процент) и снижение спроса на отдых по отдельным направлениям. Так, пермякам интереснее было провести время на пляжах Черноморского побережья, чем гулять по музеям Санкт-Петербурга, что в итоге сыграло на снижении стоимости экскурсий и авиаперелетов.

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