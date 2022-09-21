В правительстве РФ порекомендовали регионам использовать опыт Пермского края по подключению жилых домов к газу

Фото предоставлено краевым правительством.

О нем на совещании рассказал глава Прикамья Дмитрий Махонин

Как известно, в Пермском крае впервые в России приняли решение в ходе догазификации компенсировать из краевого бюджета расходы на строительство газовых сетей не до границ участка, а непосредственно до фундаментов домов. В итоге регион стал лидером по подключению домовладений к голубому топливу.

Информацию о накопленном в Пермском крае опыте заслушали на совещании по вопросам догазификации, которое в режиме видеоконференцсвязи провел вице-премьер Александр Новак. В нем принимали участие главы регионов России, руководители федеральных министерств и подразделений компании ПАО «Газпром».

В ходе совещания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил об итогах и планах газификации в Прикамье. Он отметил, что газификация – один из важнейших запросов со стороны населения Пермского края. В последние годы регион набрал достойные темпы обеспечения газом, увеличиваются объемы инвестиций в развитие отрасли, в том числе, благодаря поддержке федерации и эффективному сотрудничеству с компанией «Газпром».

В рамках программы догазификации уже заключили более 30 тысяч договоров на догазификацию, в 3 тысячи домов уже пришло голубое топливо. Дмитрий Махонин подчеркнул, что очень важно было сделать процедуру догазификации понятной для людей – теперь собственники домовладений решают все вопросы в «режиме единого окна», что облегчает процесс. Он также отметил, что нужно работать с уязвимыми категориями граждан в части компенсации затрат на внутридомовое оборудование.

Между прочим, Пермский край готов обеспечивать потребителей качественным и недорогим отечественным газовым оборудованием. В регионе - два предприятия производят бытовые плиты, – «Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы» и Лысьвенский завод бытовой техники. Дмитрий Махонин сообщил, что они выпускают около 570 тысяч газовых плит в год и готовы наращивать темпы производства для нужд других регионов страны.

Зампред Правительства РФ Александр Новак положительно оценил опыт Пермского края.

Представители Правительства России и федерального Минэнерго поддержали инициативу и порекомендовали использовать прикамский опыт главам регионов страны.

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ

В этом году в Прикамье планируют построить 20 межпоселковых и распределительных газопроводов – девять их них уже эксплуатируются, остальные находятся на этапе сдачи. Общий объем финансирования составил свыше 11,5 миллиарда рублей.

В июне подписано дополнение к Программе развития газификации и газоснабжения Пермского края на 2021–2026 годы. В нем предусматривается газификация северных территорий Прикамья – Чердынского и Красновишерского городских округов. Это позволит дополнительно обеспечить «голубым топливом» еще более 10 тысяч домовладений.

В рамках программы газификации ПАО «Газпром» до 2026 года построит 55 межпоселковых газопроводов – вдвое больше, чем планировалось. В нее включены работы по техперевооружению пяти газораспределительных станций и реконструкции одной ГРС.

Обновление сетей произойдет в 190 населенных пунктах, что обеспечит надежную подачу голубого топлива в более, чем 33 тысяч домовладений.

Общий объем инвестиций превысит 20 миллиардов рублей.