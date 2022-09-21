В Пермь привезли мощи блаженной старицы Матроны Московской

Фото: nne.ru

С 21 по 28 сентября все православные верующие Пермского края смогут приложиться к мощам святой Матроны. Ковчег прибыл в столицу Прикамья из Тульской области сегодня утром – его встретили в 8.30, перед началом поздней литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Монастырская, 95), сообщили в Пермской епархии.

Напомним, святая Матрона Московская почитается православными верующими особо. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – все это сделало святую старицу близкой и любимой для каждого. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими печалями. И старица всем просьбам внимала, всем помогала.

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