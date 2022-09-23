Средством «Бионорд-Антипыль» пермского УЗПМ заинтересовались промышленные гиганты России и Казахстана

Фото: УЗПМ

В Алматы на 27-ой Центрально-Азиатской международной выставке «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов» УЗПМ представил свое инновационное пылеподавляющее средство для промышленности – «Бионорд-Антипыль».

При добыче и перевалке угля, горнорудных материалов одной из главных проблем является образующаяся пыль. Использование современных обеспыливающих материалов позволяет прежде всего повысить экологическую безопасность на предприятиях, значительно снизив количество вредных веществ, поступающих в атмосферу. По мнению экспертов, инновационное пылеподавляющее средство «Бионорд-Антипыль» позволит решить многие поставленные вопросы.

Это достигается за счет того, что пылеподавляющее средство «Бионорд-Антипыль» производства УЗПМ связывает мелкие частицы твердой фракции, образуя на поверхности материала прочную ветроустойчивую пленку. Продолжительность обеспыливающего эффекта с применением продукта в несколько десятков раз выше по сравнению с обычной водой.

«Благодаря инновационной разработке, предприятия горнодобывающего комплекса смогут увеличить производительность шахт и карьеров, уменьшить расходы на техническое обслуживание оборудования за счет снижения воздействия пыли на его движущие части, снизить транспортные затраты и повысить экологическую культуру на производстве, обеспечивая благоприятные условия труда», - поясняют специалисты Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) .

Крупномасштабное мероприятие под эгидой Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан ежегодно собирает сотни компаний-участниц и тысячи посетителей – производителей и поставщиков оборудования, представителей горно-металлургических холдингов, научных кругов и правительственных структур.

На площадке Центрально-Азиатской международной выставки «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов», размещенной на общей площади более 4000 тысяч кв. метров представлены машины, услуги и технологии для горнодобывающих производств, решения для обеспечения безопасности горных работ, цифровизации и автоматизации из 23 стран, включая Россию, Казахстан, Индию, Иран, Южную Корею, Турцию.

В рамках международной выставки в Алматы продукцией УЗПМ уже заинтересовались представители Новолипецкого металлургического комбината, компаний «ЛУКОЙЛ» и «Еврохим», а также делегации горно-металлургического комплекса Республики Казахстан.

«Объективные сложности текущего года не смогли оттеснить экологическую повестку на второй план: предприятия по-прежнему ищут возможность минимизировать нагрузку на окружающую среду и исключить экономические потери. Отвечая запросам промышленников, наша компания ведет разработку природоохранных инноваций. Мы вводим новые мощности, которые позволят добывать и перерабатывать отдельные компоненты для обеспыливающих материалов, переходим на отечественные сырьевые составляющие», - говорит советник генерального директора по развитию УЗПМ Евгений Немировский.

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