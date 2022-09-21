Мэр Перми выдал «желтую карточку» главам Ленинского и Дзержинского районов

Фото: Антон Толмачев/телеграмм-канал Алексея Дёмкина

20 сентября глава Перми Алексей Демкин раскритиковал работу Александра Стяжкина и в Александра Русанова в своем телеграмм-канале.

- Настал черед выдать «желтую карточку» главам Дзержинского и Ленинского районов, где сейчас ведется ремонт улицы Ленина. Поступила информация, что возле остановки «Пермский академический «Театр-театр» раскопка на тротуаре не была огорожена надлежащим способом. Люди, не понимая, как им обходить этот участок, были вынуждены перепрыгивать через траншею для подхода к остановке, - написал Алексей Демкин.

Недоработку оперативно устранили: поставили высокий металлический забор, выделили зону для прохода к автобусной остановке.

- Но это должно было быть сделано до начала работ! – отметил мэр. - Александр Алексеевич и Александр Анатольевич, пройдите по улице Ленина пешком и проверьте лично, как организован ремонт с точки зрения безопасности.

Напомним, две недели назад глава города в своем ТГ писал об открытых люках на тротуаре на Компросе. Критике подверглась работа зама Дмитрия Галиханова.

- Налицо явное пренебрежение всеми нормами безопасности. Чудо, что в эти люки на тротуаре еще никто не упал и не травмировался. Дал своему заместителю Дмитрию Галиханову два дня на исправление ситуации и наладку нормального процесса контроля. Все люки даже во временном варианте должны быть надежно закрыты, а это значит, что должен быть не только уложен настил, но и установлена тренога, чтобы колодец был заметен. Дмитрий Кадирович, считайте, это мое предупреждение вам! - заключил мэр.

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