Пермский зоопарк переходит на «зимнее» время

Фото: Пермский зоопарк

Пермский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 октября. По 31 марта 2023 года включительно посетителям здесь будут рады с 9 до 17 часов. Причем кассы закроются на час раньше – об этом стоит помнить! А вот акватеррариума изменения не коснутся – его двери будут открыты с 10 до 18 часов (касса – до 17.30).

Для тех, кому не спится в выходные: в субботу и воскресенье первый посетитель зоопарка сможет бесплатно посетить и акватеррариум. Напомним, цена взрослого билета (с 12 лет) – 300 рублей, детского (с 4 по 11 лет) – 200 рублей, дети младше 4 лет – бесплатно. В акватеррариум «проходку» стоит приобретать отдельно: взрослый (дети с 12 лет) – 200 рублей, детский (с 4 по 11 лет) – 100 рублей. Малыши до 4 лет проходят бесплатно.

Уточним, изменение режима работы зоопарка – ежегодная сезонная практика, связанная с сокращение светового дня и активности животных.

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