Фото: Яндекс Пробки.
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 21 сентября информирует о затрудненном движении на нескольких участках дорог:
- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской к ул. Московской
- на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской
- на ул. Соликамской на ж/д переезде к ул. Трактовой
- на ул. Первомайской в районе ст. Молодежная
- на ул. Лянгасова при подъезде к ул. Веденеева со стороны ул. Ленинского пер.
- на ул. Грибоедова от пр. Октябрят к ул. Уинской
- на ул. Стахановской при выезде на ул. Мира
- на ул. Стахановской на ул. Баумана к ш. Космонавтов
- на ул. Карпинского в районе перекрестка с ул. Стахановской
- на ул. Леонова от Нестюковского тракта к ул. Промышленной
- на ул. Промышленной со стороны ш. Космонавтов при подъезде к перекрестку с ул. Леонова
- на ш. Космонавтов на развязке к ул. Малкова
- на ул. Попова от ул. Пушкина к ул. Петропавловской
- на ул. Революции от Колхозной площади к ул. Куйбышева
- на ул. Якутской к кольцевой развязки в Сосновом бору
- на ул. Чкалова со стороны Стахановского перехода к ул. Куйбышева
- на ул. Чкалова от Тихого Компроса к ул. Героев Хасана
- на ул. Тихвинской на перекрестке с ул. Старцева
Движение в центральных районах оценивается в 3-4 балла.
Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах нет.
Общая дорожная ситуация в Перми на 08:00 оценивается в 3 балла.
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
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