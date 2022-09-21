Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 21 сентября информирует о затрудненном движении на нескольких участках дорог:

- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской к ул. Московской

- на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской

- на ул. Соликамской на ж/д переезде к ул. Трактовой

- на ул. Первомайской в районе ст. Молодежная

- на ул. Лянгасова при подъезде к ул. Веденеева со стороны ул. Ленинского пер.

- на ул. Грибоедова от пр. Октябрят к ул. Уинской

- на ул. Стахановской при выезде на ул. Мира

- на ул. Стахановской на ул. Баумана к ш. Космонавтов

- на ул. Карпинского в районе перекрестка с ул. Стахановской

- на ул. Леонова от Нестюковского тракта к ул. Промышленной

- на ул. Промышленной со стороны ш. Космонавтов при подъезде к перекрестку с ул. Леонова

- на ш. Космонавтов на развязке к ул. Малкова

- на ул. Попова от ул. Пушкина к ул. Петропавловской

- на ул. Революции от Колхозной площади к ул. Куйбышева

- на ул. Якутской к кольцевой развязки в Сосновом бору

- на ул. Чкалова со стороны Стахановского перехода к ул. Куйбышева

- на ул. Чкалова от Тихого Компроса к ул. Героев Хасана

- на ул. Тихвинской на перекрестке с ул. Старцева

Движение в центральных районах оценивается в 3-4 балла.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах нет.

Общая дорожная ситуация в Перми на 08:00 оценивается в 3 балла.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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