В Пермском крае директор школы вымогал взятку у бизнесмена

Фото: СУ СК России по Пермскому краю/ВКонтакте

За вымогательство взятки поплатился своей должностью директор одной из школ Косинского района. Как сообщает краевой Следственный комитет, летом 2020 года образовательное учреждение заключило с предпринимателем контракт на выполнение работ на сумму более 700 тысяч рублей. В процессе потребовалось проведение дополнительных работ, которые были оценены в 93 тысячи. Подрядчик согласился выполнить их при условии, что директор школы заключит соответствующий договор и все оплатит.

И вот тут руководитель образовательной организации сделал «ход конем»: долгое время он не подписывал акты выполненных работ, требуя от исполнителя деньги – половину суммы контракта, 46 тысяч рублей. Только получив согласие от предпринимателя, директор поставил заветную подпись в документах.

А потом, не получив денег в обговоренное время, управленец в течение шести месяцев настойчиво требовал их с подрядчика, вынуждая того обратиться в полицию. Задержали взяточника во время передачи наличных.

Приговором суда директору школы назначили штраф в 2,5 млн рублей. И на 3 года лишили права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мастер из Пермского края получил два года колонии за выпуск на линию неисправного КамАЗа

На трассе во время движения от грузовика отцепился тракторный прицеп (Подробнее...)