В центре Перми на глазах у очевидцев рухнул аварийный дом

Дом обрушился по улице Чкалова. Фото: кадр видео ВК "Мой город Пермь".

В Перми очевидцы сняли момент обрушения дома. Видео появилось в паблике "Мой город Пермь". Аварийная четырехэтажка на улице Чкалова, 38 так и не дождалась сноса, упала сама.

Дом сначала начал трещать и постепенно осыпаться, но потом рухнул один из подъездов. Рядом со зданием находились несколько автомобилей, их накрыло густыми клубами пыли. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Мы направим запрос в администрацию Свердловского района, чтобы узнать подробности произошедшего.

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