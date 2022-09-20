Совсем скоро из Перми в Минск откроются прямые авиарейсы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Пермского края будут летать в Минск без пересадок. Во вторник, 20 сентября, состоялось заседание специальной комиссии по отбору на предоставление субсидии из краевого бюджета авиаперевозчиков, осуществляющих регулярные воздушные перевозки. За право доставлять жителей Прикамья в Белоруссию и обратно боролись две компании - «Икар» и «Уральские авиалинии». Выиграла конкурс последняя.

Полеты из Перми в Минск стартуют с октября. По 31 декабря текущего года они будут осуществляться два раза в неделю. Летать предстоит самолетами вместимостью более 110 пассажиров. Как сообщает краевой минтранс, до конца года планируется совершить 26 парных перелетов.

А сейчас о главном: билеты на сайте перевозчика появятся после того, как в расписании аэропортов «Большое Савино» и «Минск» установят время полетов.

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