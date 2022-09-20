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Общество20 сентября 2022 16:22

Обезвредивший Бекмансурова полицейский почтил память погибших 20 сентября

Константин Калинин возложил к мемориалу красные гвоздики
Екатерина Яганова
Фото: ПГНИУ

Фото: ПГНИУ

Сегодня в пермском университете траур в память о трагедии, что произошла здесь год назад. Весь день жители города несли к мемориалу цветы, вспоминая погибших. Среди них были губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и другие высокопоставленные чиновники. В том числе пришел и 29-летний полицейский, что обезвредил обезумевшего Тимура Бекмансурова. С супругой и маленьким сынишкой они возложили красные гвоздики.

Фото: ПГНИУ

Фото: ПГНИУ

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