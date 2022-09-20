Суд присяжных отправил жителя Пермского края на 12,5 лет в колонию строгого режима

Суд присяжных заседателей вынес суровый приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 сентября 2021 года между бывшими супругами, проживающими в Лысьве, произошел конфликт. В порыве эмоций мужчина задушил женщину, а тело закопал в лесу.

Собранные лысьвенскими следователями доказательства признаны достаточными для вынесения вердикта присяжными заседателями о виновности 49-летнего местного жителя в совершении убийства своей бывшей супруги. Как сообщает Следственное управление СК России по Пермскому краю, ему назначено наказание в виде 12,5 лет в исправительной колонии строго режима.

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