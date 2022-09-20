Для губернатора Пермского края могут снять ограничение избираться на два срока подряд

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Региональные власти решили внести поправки в Устав Пермского края: отменить для губернатора ограничение на переизбрание больше двух сроков. Предложили – переизбираться, сколько душа пожелает. Но! Только лишь на пять лет.

В пояснительной записке указано: решение связано с вступившим в силу ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». В федеральном законе уточняется, что главы субъектов РФ могут переизбираться более двух сроков подряд.

Соответствующие поправки в Устав Пермского края вынесены на рассмотрение депутатов Заксобрания Прикамья.

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