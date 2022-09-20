В Перми будут судить водителя, устроившего на Южной дамбе ДТП со смертельным исходом

В устроенном лихачом ДТП, столкнулись три авто. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Следственным отделом Свердловского района СУ УМВД России по г. Перми окончено предварительное расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла женщина.

Напомним, трагедия случилась вечером 25 сентября 2020 года. Водитель «Лады Калины» в районе дома № 74а по бульвару Гагарина не среагировал вовремя и на всей скорости въехал в стоящий впереди «Киа Спортейдж», который замыкал череду машин на светофоре. В результате столкновения 42-летняя пассажирка «Калины» получила тяжелые травмы, от которых вскоре скончалась.

Медосвидетельствование лихача показало, что в момент ДТП он был под воздействием наркотиков.

Как сообщили в УМВД России по г. Перми, в отношении пермяка 1989 года рождения возбуждено уголовное дело. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно передано в Свердловский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.

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