Предприниматели Прикамья могут использовать CRM-системы для автоматизации своего бизнеса

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CRM-система - что это и зачем? Такие системы используют для оптимизации и управления бизнес-процессами компании. На рынке существуют решения как для малого бизнеса, так и для крупных корпораций.

Какие именно возможности дает CRM? Повышение эффективности команды - CRM может оперативно предоставлять аналитику по работе ваших менеджеров, чтобы управленец мог понимать, кто в команде продаж лидирует, а кто тормозит процесс.

Сохранность клиентской базы: многие решения хранят историю всех коммуникаций с клиентами в карточке организации, что позволяет лучше понимать их интересы, поздравлять с важными для них датами и не предлагать продукцию или информацию, которая будет их раздражать. Кроме того, заказы и договоренности с партнерами не потеряются в случае увольнения менеджера.

Прозрачность коммуникаций с клиентами: СRM-система дает возможность контролировать каждый этап сделки благодаря визуализации в формате доски продаж. Система напомнит о запланированных активностях и поможет не пропустить важные этапы сделки.

Минимизация рисков при работе с партнерами: сервис SberCRM предоставляет возможность использовать рейтинг компаний, построенный на моделях Сбера и актуальных данных по наличию долгов и судебных решений.

Автоматизация рутинных процессов: CRM-система может сама формировать отчеты по разным параметрам: по статусу выполнения задач, количеству заявок, заработанным сотрудниками суммам денег и состоявшимся сделкам, источникам лидов, по доходам и расходам в рамках подразделений и многим другим критериям.

Комфортная среда для общения с клиентами: сотрудникам нужен отлаженный доступ к информации, чтобы оперативно находить нужных клиентов и их контакты. Большим плюсом будет внутренняя телефония и встроенная почта, чтобы связываться с клиентами прямо из CRM.

Работа с потенциальными клиентами – лидами. Важно, чтобы были учтены все каналы привлечения лидов - почта, телефон, социальные сети, то есть каждая точка контакта с потенциальным покупателем. Когда клиенты попадают в базу, CRM должен предлагать хорошие сервисы объединения в группы, чтобы затем базу можно было удобно фильтровать и сортировать.

Коммуникация внутри компании. При выборе системы обращайте внимание на возможность ставить задачи сотрудникам и отслеживать их выполнение - сделка с клиентом не происходит одномоментно и навсегда. Важно следить за выполнением задачи между причастными отделами и сотрудниками: менеджерами по продажам, службой доставки, финансовым блоком. Например, SberCRM предлагает автоматические виджеты с отчетами по всем менеджерам, с помощью которых можно выстроить командную работу в компании.

Безопасность. Перед тем как начать работу с контрагентом, важно проверить его благонадежность. Некоторые CRM-системы также можно использовать, чтобы обезопасить бизнес от взаимодействия с недобросовестными партнерами. Так, SberCRM показывает, нет ли у контрагента проблем с законом, например, судебных взысканий или наложенных арестов на собственность.