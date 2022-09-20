В Перми неравнодушные прохожие спасли таксу, которую жестоко избивал хозяин

Фото: городская станция скорой помощи для бездомных животных

Драма разыгралась в Свердловском районе Перми. На пересечении улиц Чкалова и Героев Хасана житель Закамска начал избивать свою таксу на глазах у прохожих.

- Мужчина бил собаку головой о стену, взявшись за ошейник. У собаки шла кровь из носа. На голове шишка и шрам. Кулаками бил по животу и задней части, лапы выворачивал так, что собака пищала на всю улицу. Потом он ее оставил и ушел, - рассказали женщины, которые принесли собаку в городскую станцию скорой помощи для бездомных животных. Но, как сообщает портал «В курсе.ру», далеко он не скрылся: проходящие мимо мужчины, лицезревшие зверское избиение невинной собаки, отдубасили хозяина так, что тот долго приходил в себя.

Как выяснилось позднее, жертвой тирана регулярно становится и супруга. Женщина с грудным ребенком не уходит от него, потому что боится остаться одна, – эти подробности рассказала сестра хозяйки таксы. Она готова забрать пса из клиники домой, но в станции скорой помощи для бездомных животных возвращать таксу не готовы: у собаки гематома, заплыл глаз, сосуды лопнули.

Напомним, что помощь животным могут оказать в станции скорой помощи для бездомных животных, которая находится в Кировском районе Перми по улице Причальная, 5. Номера телефонов 288-02-06, 8-951-941-02-86.

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