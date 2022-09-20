Доступное образование в Пермском крае: где оформить образовательный кредит?

Фото: Сбер

Образование - это то, что помогает найти себя и увидеть свое будущее в моменты самых сложных внешних изменений. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем бросать платную учебу в вузе в случае, например, финансовых трудностей.

Новые знания и навыки могут стать тем спасательным кругом, который вытащит вас из бушующего океана трансформаций. А справиться с денежными затруднениями поможет льготный образовательный кредит.

Не секрет, что из-за роста ставки рефинансирования многие кредиты значительно подорожали. Но это не коснулось образовательного кредита, оплатить который помогает государство. Сбер выступает оператором по реализации государственной программы по выдаче таких кредитов.

Предложение Сбербанка предполагает целевые перечисления в российских рублях в пользу учебного заведения. После получения диплома кредитор отводит более 10 лет на то, чтобы вернуть средства обратно. Студент может выбрать дневное отделение, либо учиться заочно, можно взять кредит на оплату одного семестра или сразу на всё обучение, есть возможность досрочного погашения.

В первый год студенту предстоит оплатить только 40% от начисленных процентов, на второй год нагрузка постепенно возрастает до 60% от процентной переплаты. С третьего года вплоть до окончания выплат учащийся начинает выплачивать долг в полном объеме.

Для оформления потребуется лишь паспорт, заявление и договор с вузом на платное обучение. Ставка 3% годовых с периодом на 15 лет - действительно выгодное предложение, ведь часть процентов субсидируется государством.

Подробнее тут: www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/credit_na_obrazovanie .