Мэр Перми Алексей Дёмкин проинспектировал реконструкцию Дворца молодежи

Фото: Пресс-служба администрации Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин проинспектировал реконструкцию Дворца молодежи. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что завершить работы на объекте планируется в 2022 году. После реконструкции в Дворец вернутся все творческие коллективы. А свой собственный концертный зал обретет театр «Балет Евгения Панфилова».

- Совсем скоро театр «Балет Евгения Панфилова» обретет свой дом. Ездил с проверкой на стройплощадку Дворца молодежи. Уже практически завершено возведение пристроя, где появится репетиционная база и большой концертный зал театра. Завершение реконструкции планируется на конец года. На следующий год у нас уже большие планы. Обновленный Дворец станет одной из площадок Всероссийской студенческой весны, которую в 2023 году принимает Пермский край, а также игр Первой лиги КВН, – поделился Алексей Дёмкин.

Сейчас в будущем зале ведутся внутренние и фасадные работы. В основном здании Дворца также продолжаются отделочные работы: монтаж подвесного потолка, установка дверей, укладка плитки и линолеума. Скоро в здании начнут устройство внутренних сетей электроснабжения.

В мэрии напоминают, что реконструкция здания проводится согласно проекту, выбранному жителями города. Большинство проголосовавших на онлайн- и оффлайн-площадках отдали предпочтение яркому, динамичному дизайн-проекту с присутствием геометрических форм контрастных цветов с двумя основными входами – во Дворец молодёжи и с торца здания в театр «Балет Евгения Панфилова».

После реконструкции площадь здания увеличится до 10 тысяч квадратов. В основной трехэтажной части здания появятся большой концертный зал на 550 посадочных мест и малый концертный зал на 151 место, коворкинг-центр, лекционный и тренажерный залы, конференц-зал и другие помещения.