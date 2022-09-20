Сбербанк презентует пермякам три умных подарка для себя и близких

Фото: Сбер

Скоро день рождения подруги или знаменательная дата у родителей, Новый год или восьмое марта… Нужно столько успеть, а еще подарки подготовить. Хочется подарить что-то классное, что обязательно понравится и будет приносить радость, а в голове только чайный сервиз, ежедневник или портмоне и постоянно крутятся слова из песни «Что тебе подарить, человек мой дорогой?»… Сегодня Сбер предлагает отличные идеи подарков, которые точно не захочется передаривать или держать в тумбочке. Итак, ловите 3 полезных подарка от SberDevices.

Умная лампа

Если ваш друг соня, которому трудно вставать по утрам, то предлагаем подобрать в подарок лампу, которая будит по утрам. Умная лампа умеет имитировать естественный рассвет, работать по таймеру, включаться и выключаться дистанционно. Достаточно установить таймер за полчаса до подъема и пробуждаться плавным и естественным образом.

Умная розетка

Если ваша мама часто по дороге на работу задает себе вопрос: "А утюг я выключила"? Тогда следующий вариант подарка - это умная розетка. С приобретением данного устройства можно управлять работой электроприборов из любого места - для этого нужен только интернет, ну и сама умная розетка Sber. В приложении Сбер Салют спросите: "Салют, проверь, включен ли утюг?" и выключите его, если забыли. Так же розетка сможет защитить маленьких детей от удара током - она заземлена, умеет блокировать кнопку питания и имеет тугие защитные шторки, которые откроются, если нажать на обе одновременно.

Смарт-телевизор, которому можно приказывать

Если вы хотите порадовать свою семью, хорошим подарком будет Салют ТВ. С его помощью можно не только смотреть любимые фильмы, но и голосом заказывать к ним снеки, перематывать фильм вперед и увеличивать громкость. Устройством можно пользоваться и как телевизором, и как игровой приставкой, караоке, музыкальным проигрывателем, и как центром управления умным домом. Главное - приказывайте ему голосом. Например, когда смотрите фильм, просто скажите: "Салют, хочу сладкий попкорн". И сервис быстрой доставки "Самокат" за 15 минут доставит вам его домой.

Идеи с подарками не оставили вас равнодушными, и вы уже задаете себе вопрос, а где их можно приобрести? Все просто - купить умные устройства можно в онлайн-магазине SberDevices, офисах Сбербанка и других крупных сетевых и онлайн-магазинах.