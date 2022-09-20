Погиб актер, игравший в «Сердце Пармы»

Сергей Пускепалис Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер и режиссер Сергей Пускепалис умер на 57-м году жизни. Он попал в ДТП в Ярославской области. Автомобиль "Форд-Транзит", в котором находился актер, столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения погиб и водитель "Форда", и его пассажир. Водитель грузовика находится в реанимации.

Напомним, Сергей Пускепалис сыграл одну из главных ролей в фильме "Сердце Пармы", который снимался в 2019 году в Пермском крае. Этот фильм открыл 44-й Московский международный кинофестиваль. Герой Пускепалиса - Полюд.

- Войти в образ этого богатыря было непросто, - рассказывал в одном из интервью Пускепалис. - Зато атмосфера на площадке была самой доброжелательной, и пейзажи вокруг вызывали восторг.