В Пермь возвращаются фирменные магазины бренда Reebok

Фото: chitaitext.ru

Магазины известного бренда спортивной одежды Reebok возвращаются в столицу Пермского края. Первый откроет свои двери покупателям с 1 октября в ТРК «Колизей». Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на финансового директора управляющей компании «Риал» Марину Медведеву, новый владелец бренда перезаключил договор аренды с пермским торговым центром. Даты открытия остальных отделов в пермских ТЦ пока не сообщаются.

Уточним, магазины крупнейших производителей спортивной одежды Reebok и Adidas закрылись в пермских ТЦ в марте 2022 года. И если первый бренд возвращается, то Adidas пока молчит. При этом продолжает оплачивать аренду в торговом центре «Домино».

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