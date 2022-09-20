В Перми устанавливают обновленную надпись «Мотовилихинский район»

Фото: Пресс-служба администрации Перми
В Перми 20 сентября начали возводить обновленную надпись «Мотовилихинский район». Подрядчик устанавливает отремонтированные буквы на прежнее место, где они всегда и размещались.
Специалисты очистили буквы от старой краски и покрасили. А еще старое основание стелы поменяли на новое. Формат и вид надписи - неизменны: буквы будут серого цвета с тыльной стороны и красного цвета - со стороны въезда в район.
Как рассказали в администрации Перми, сейчас установлены 10 букв из 20. Закончить работы планируется в ближайшие дни.
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