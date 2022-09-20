В Прикамье ковидом заболели еще 1 023 человека

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 20 сентября – плюс 1 023 заболевших ковидом. Среди них 277 зараженных старше 60 лет. Новые заражения выявлены в 22-х территориях региона.

Общее число инфицированных в Прикамье за два с половиной года пандемии достигло 416 926. От последствий инфекции скончался 8 901 человек. Четыре ушли из жизни за минувшие сутки.

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