За лето в Прикамье арестовали более 50 автомобилей должников за тепло

Фото: Пресс-служба ПАО Т Плюс

С мая по сентябрь 2022 года сотрудники ГУФССП по Пермскому краю наложили арест более, чем на 50 единиц личного транспорта должников за тепло и горячую воду в ходе совместных рейдов с сотрудниками Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Большая часть граждан, лишившаяся своих автомобилей, предпочитает гасить задолженность незамедлительно, а также выплачивать пени, сборы и компенсирует расходы на эвакуацию. Вместе с тем, ряд машин реализован в счет погашения долгов.

В списке арестованных транспортных средств первые строчки по показателю стоимости заняли Toyota LandCruiser и Toyota RAV4. Текущая рыночная цена каждого из них превышает несколько миллионов рублей. Остальные – автомобили средней ценовой категории марок Лада, Hyundai, Kia, Volkswagen, Chery, Geely и др.

Помимо проведения рейдов по месту жительства, в 2022 году проводятся мероприятия по выявлению должников на автодорогах с привлечением правоохранительных органов. В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют проверить отсутствие неоплаченных счетов за отопление и горячее водоснабжение, так как в течение отопительного сезона интенсивность арестов имущества и взысканий с должников за тепло будет увеличена.

«Благодаря проведенным мероприятиям большую часть средств, которые задолжали владельцы арестованного имущества, удалось вернуть и направить на модернизацию тепловых сетей, а значит, на повышение качества теплоснабжения всех клиентов. Мы рекомендуем всем убедиться в отсутствии задолженности за тепло и ГВС, чтобы не лишиться своих автомобилей и бытовой техники в ближайшем будущем», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.