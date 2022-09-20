Фото: МЧС Пермского края.

Вчера, 19 сентября, ближе к утру в дежурную службу МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о крупном пожаре: в 03:53 очаг загорания обнаружили в жилом доме на ул. Бумажников в Чернушке.

По тревожному вызову к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 23 человек личного состава и семи единиц специальной техники техники.

«На месте пожара было установлено, что происходит открытое горение внутри деревянно-рубленного жилого дома и кирпичного пристроя на общей площади около 70 квадратных метров. Прибывшие подразделения локализовали пожар в 04:09, еще через минуту он был потушен», - сообщили в краевом МЧС.

К сожалению, на пожаре погибли два человека.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела 46-летнего мужчины и 39 летней женщины. Предварительно установлено, что смерть мужчины и женщины наступила в результате отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле погибших при внешнем осмотре не обнаружено. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении», - привели версию гибели людей на пожаре в краевом следственном управлении.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших, устанавливаются возможные очевидцы происшествия.

Всего за прошедшие сутки 19 сентября в число территорий, где зафиксировали очаги горения, вошли: 5 пожаров - в Перми; по 2 пожара - в Пермском районе и Карагайском оруге; по 1 пожару - в Соликамском, Чернушинском, Нытвенском, Юсьвинском и Кишертском округах.

Очагами 14 загораний стали: бани - в Карагайском и Кишертском округах, в Пермском районе; здание школы - в Свердловском районе Перми; дощаный сарай - в Соликамском округе; мусор - в Ленинском, Орджоникидзевском и Дзержинском районах Перми, Пермском районе и Нытвенском округе; расселенный доме – в Индустриальном районе Перми; частные жилые дома - в Чернушинском и Юсьвинском округе; гараж - в Карагайском округе.

«На пожарах 19 сентября есть жертвы, два человека получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - дополнили предоставленную информацию в МЧС Пермского края.

За прошедшие сутки 19 сентября новые очаги лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрированы.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 19 сентября 2022 года на территории региона 144 профилактическими группами в составе 316 человек осуществлено 1150 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1861 человек, распространено 1341 памятка.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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