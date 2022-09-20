Пермь и Ташкент свяжет прямой автобус

Фото: resortturkey.ru
Пермь и Ташкент свяжут прямые автобусные рейсы. Информация об этом появилась на сайтах как пермского автовокзала, так и автовокзала столицы Узбекистана.
Рейсовый автобус начал курсировать с 20 сентября. Ходить автобусы будут по вторникам и пятницам. Протяженность маршрута составляет аж 2800 километров. А время в пути – почти два дня или 47 часов. Стоимость билета – около пяти тысяч рублей.
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