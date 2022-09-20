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Дом. Семья20 сентября 2022 7:31

В Перми новый директор службы по обращению с бездомными животными

Им стал Евгений Ведерников
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Перми назначен новый директор службы по обращению с животными без владельцев и муниципального приюта для бездомных животных. Им стал Евгений Ведерников, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как пояснили в мэрии, с 2017 по 2022 годы чиновник был замначальника департамента ЖКХ горадминистрации. И имеет большой опыт работы в сельскохозяйственной отрасли. Окончил Пермский сельскохозяйственный институт им. Академика Д.Н. Прянишникова по специальности «зооинженер».

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