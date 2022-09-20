Авария грузовиков под Пермью вызвала большую пробку

Фото: Василий Вахрин

На трассе Пермь – Краснокамск сегодня утром образовалась большая пробка. Об этом нам сообщили читатели. Затор образовался в сторону Краснокамска перед поворотом на Крым.

Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.

«В 10 утра на 482-м километре автодороги М7 Волга 46-летний водитель грузового автомобиля «Скания» с полуприцепом, который, предварительно, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди самосвала под управлением 50-летнего водителя, и допустил с ним столкновение. Автомобили получили только механические повреждения. Движение транспортных средств возобновлено. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего», - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Яндекс.Пробки

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