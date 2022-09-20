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Общество20 сентября 2022 6:38

В Прикамье заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на четверть

Заболели почти 30 тысяч человек
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

В Прикамье за неделю с 12 по 18 сентября ОРВИ заболели 28 651 человек. Это на четверть превысило показатель, что был зафиксирован неделей ранее. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Рост заболеваемости связан с формированием новых коллективов. Большинство заболевших – взрослые (51,7%) и школьники – 24,5%.

Среди больных ОРВИ выявили возбудителей негриппозной этиологии – это парагрипп, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.

Жителям Прикамья врачи советуют не переохлаждаться, регулярно мыть руки водой с мылом, не прикасаться к лицу, избегать контактов с заболевшими, и проветривать помещение. А также вести здоровый образ жизни.