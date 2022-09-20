В Прикамье сотрудники ДПС починили автомобиль на трассе

Фото: Пресс-служба краевой Госавтоинспекции

В Прикамье сотрудники ГИБДД помогли человеку на федеральной трассе. Подробностями делится пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Неприятная история со счастливым концом произошла с жителем Добрянки на трассе Косторома-Шарья-Киров-Пермь. Мужчина возвращался к себе домой на своем легковом авто. Но тут у его машины оборвались ремень генератора и провода. Больше часа он пытался устранить поломку, но безуспешно.

На улице уже темнело. А провести всю ночь на трассе водителю не очень хотелось. Связи у него не было - его телефон разрядился.

К счастью, рядом вовремя оказались сотрудники ДПС. В Интернете они нашли информацию о том, как можно устранить подобную поломку. Установили запасной ремень генератора и устранили иные неисправности. После мужчина продолжил путь и добрался до дома.

Благодарность поступила в Госавтоинспекцию межмуниципального отдела МВД России«Верещагинский» (дислокация - село Сива).

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