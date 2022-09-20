Президент и ректор ПГНИУ выпустили обращение в связи с годовщиной трагедии в университете

Стихийный мемориал у корпуса №5. Первые дни после трагедии. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Президент ПГНИУ Владимир Маланин и ректор Дмитрий Красильников выпустили обращение в связи с годовщиной трагедии в университете. Полный текст опубликовала пресс-служба вуза.

Напомним, сегодня в ПГНИУ вспоминают трагедию 20 сентября 2021 года. В 13:30 в университете пройдет минута молчания. В 17:00 в Студенческом дворце культуры пройдет концерт классической музыки.

Все желающие сегодня смогут возложить цветы в память о погибших. Мемориал организован рядом с восточным входом на территорию кампуса университета.

«Год назад в Пермском университете произошла катастрофа. Она коснулась каждого студента, сотрудника, преподавателя и выпускника. Двадцатое сентября навсегда останется датой скорби для всех нас. Пермский университет соболезнует родственникам и близким погибших. Мы помним каждое имя.

В момент трагедии многие проявили истинный героизм, помогая пострадавшим. Мы благодарим каждого, кто своим решительным действием или словом поддержки скрепил воедино университетское сообщество.

Летопись Пермского университета продолжается благодаря искренней поддержке каждого из вас, каждого, кто считает Alma Mater вторым домом. Взаимопомощь студентов и преподавателей, поддержка пермяков и сообщества всех университетов страны сопровождали нас в эти тяжелые дни. Сегодня эти связи крепки как никогда благодаря вам. Берегите друг друга, нет ничего более дорогого, чем жизнь.

Мы все — Пермский университет!»

Отметим, что в вузе продолжает работать психологический центр.

«Если вы чувствуете необходимость выговориться или хотите получить поддержку, волонтеры психологического центра ПГНИУ готовы помочь по телефону 239-67-76. Также для вас работает бесплатный анонимный телефон доверия: 8-800-2000-122. Кодовое слово: «Мой университет», - отметили в пресс-службе вуза.

Трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров с дробовиком пришел на территорию университета и устроил страшную бойню, расстреливая всех, кто попадался ему на пути. Его жертвами стали шесть человек. Более 20 были ранены. Еще свыше 37 человек получили различные травмы. Это в том числе и студенты. Они, спасаясь от вооруженного преступника, в панике выпрыгивали из окон аудиторий.

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