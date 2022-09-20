«Т Плюс» приступает к пуску отопления в жилые дома Перми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермский филиал «Т Плюс» начинает постепенное подключение к отоплению жилого фонда города Перми. Подача тепла осуществляется при готовности внутренних коммуникаций и заявке от потребителей. Эта работа ведется совместно специалистами Пермских тепловых сетей, Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и обслуживающих организаций.

Ранее энергетики «Т Плюс» подключили к теплу 483 бюджетных учреждения Перми: школы, детские сады, больницы и вузы. Запуск тепла для объектов социальной сферы краевой столицы продолжается.

Отопительный сезон в Перми стартовал 9 сентября согласно постановлению № 763 от 06.09.2022г. главы города Алексея Дёмкина. С этой даты к теплу подключаются социально-культурные объекты. Согласно решению мэрии, старт подачи отопления в жилые дома начинается с 19 сентября.

«Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой свыше 860 объектов бюджетной сферы Перми. Также энергокомпания подает теплоресурсы для жителей 5,3 тыс. многоквартирных домов. На старте отопительного сезона важна готовность обслуживающих организаций – УК/ТСЖ – которые должны обеспечить прием тепла и распределение по внутренним коммуникациям домов.

«В контуре своей ответственности энергетики активно подключают дома к тепломагистралям и увеличивают тепловую нагрузку, постепенно выходя на «зимние» параметры. При этом качество услуги отопления в квартирах будет напрямую зависеть от подготовки внутренних систем зданий. За это отвечают управдомы», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

При возникновении вопросов по услугам теплоснабжения, жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации – УК/ТСЖ – по телефонам, указанным в квитанциях. Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98.