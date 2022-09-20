В Перми ночью похолодало всего до +16 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночной минимум в столице Прикамья составил +16 градусов. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ,

Однако до рекорда самой теплой сентябрьской ночи показатель не дотянул. В ночь на 29 сентября 2015 года в Перми было не ниже +17 градусов.

Заток холода за холодным фронтом слабый и днем ожидаются обширные прояснения. На этом фоне температура воздуха составит +16…+21 градус по краю и до +18…+20 градусов в Перми. Среднесуточная температура превысит норму на 7-8 градусов. Дожди вероятны на юго-востоке региона.

Как добавляют ученые, настоящая летняя жара сегодня ожидается в Свердловской области. Днем в соседнем регионе - до +26…+28 градусов.

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