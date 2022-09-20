Под Пермью продается последний актив торговой сети «Семья»

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ГК «ЭКС», холдинг бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова, продает свой логистический центр в Кондратово. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, сумма продажи объекта – 400 млн руб. Склад – это последний актив ГК, что связан с торговой сетью «Семья». Напомним, в 2021 году ритейлера продали «Ленте».
Комплексом ГК «ЭКС» владела три года – с 2019 года. Эксперты считают, что круг покупателей комплекса ограничится крупными продуктовыми ритейлерами. При условии, что собственник будет продавать актив единым лотом.
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