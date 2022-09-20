На юге Прикамья вчера потеплело до +27 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 сентября на юге Пермского края воздух прогрелся почти до +27 градусов. Фактом поделился ГИС-центр ПГНИУ.

Так, в Кунгуре температура воздуха достигла +26,9 градуса. В Осе и Чайковском - +26,2 градуса. В Перми максимум составил +23,7 градуса.

Совсем иная ситуация на севере региона. Там было всего +14..+16 градусов. К тому же, на севере и в центре Прикамья прошли дожди, местами они сопровождались грозами.

Максимум по осадкам зафиксировали в Гайнах – 11 мм. В Перми выпало 7 мм осадков.

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