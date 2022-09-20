Фото: Яндекс Пробки.

Первыми проснулись владельцы транспорта, спешащие по своим делам в центр Перми со стороны Кировского района. Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 информирует о плотном движении на ул. Якутской в районе кольцевой развязки в Сосновом бору.

Уже по традиции формируется пробка в 6 баллов на ул. Мостовой при движении от ул. Московской к перекрестку с ул. Фокинской, а также на ул. Леонова от Нестюковского тракта в месте пересечения с ул. Промышленной.

Не менее плотное движение на ул. Соликамской при съезде на кольцо пл. Восстания, на ул. Свердлова к ул. Уральской.

Плотное движение от пл. Карла Маркса по ул. Чернышевского до ул. Модераха, кольцевом движении по кольцу Комсомольской пл., ул. Стахановской при выезде на ул. Мира, ул. Карпинского на перекрестке с ул. Стахановской, при выезде со Стахановского перехода на ул. Куйбышева. Загруженность дорог здесь оценивается в 5-6 баллов.

Ближе к 08:00 к самым загруженным участкам Перми присоединились: ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад» по въезде на кольцо, ул. Энгельса от ул. Малкова у ДКЖ, ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской в обоих направлениях, от Колхозной пл. на ул. Революции до ул. Куйбышева.

Затруднения движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах нет.

Общая дорожная ситуация в Перми на 08:00 оценивается в 3 балла.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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