Мастер из Пермского края получил два года колонии за выпуск на линию неисправного КамАЗа

Халатность на работе привела на скамью подсудимых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ординский районный суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления - «недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

Из материалов дела: в феврале 2021 года на автодороге Уинское – Деменево (Уинский округ) произошла авария. Во время движения от КамАза отцепился тракторный прицеп, который выехал на полосу встречного движения. Там в него въехал уазик. В результате столкновения погибли водитель и один из пассажиров легковушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Остальные сильно пострадали, но остались живы.

Причиной трагедии стало разрушение тягово-сцепного устройства на спецтехнике, которое проглядел мастер, выпускающий машину в рейс.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил мужчине два года в колонии-поселении. Приговор в законную силу вступил.

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