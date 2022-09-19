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Общество19 сентября 2022 17:39

Мастер из Пермского края получил два года колонии за выпуск на линию неисправного КамАЗа

На трассе во время движения от грузовика отцепился тракторный прицеп
Екатерина Яганова
Халатность на работе привела на скамью подсудимых.

Халатность на работе привела на скамью подсудимых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ординский районный суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления - «недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

Из материалов дела: в феврале 2021 года на автодороге Уинское – Деменево (Уинский округ) произошла авария. Во время движения от КамАза отцепился тракторный прицеп, который выехал на полосу встречного движения. Там в него въехал уазик. В результате столкновения погибли водитель и один из пассажиров легковушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Остальные сильно пострадали, но остались живы.

Причиной трагедии стало разрушение тягово-сцепного устройства на спецтехнике, которое проглядел мастер, выпускающий машину в рейс.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил мужчине два года в колонии-поселении. Приговор в законную силу вступил.

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