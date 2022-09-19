На Западном обходе Перми столкнулись грузовик и автобус

На месте аварии работают полицейские и медики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Западном обходе Перми, в направлении шоссе Космонавтов, столкнулись КамАЗ и автобус 80-го маршрута. ДТП случилось около 9 часов вечера. По сообщениям очевидцев, на месте много скорых.

По предварительной информации, погибших нет. Количество пострадавших уточняется, сообщили нам в ГУ МВД России по Пермскому краю. Виновник ДТП - водитель КамАЗа, который совершил наезд на автобус. Точные обстоятельства случившегося еще уточняются.

Временно автобусы № 80 курсируют через Кондратово.

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